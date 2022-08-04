ФНС попросит налоговиков не спешить с возбуждением уголовных дел

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Федеральная налоговая служба на законодательном уровне попросит нижестоящие инстанции не ускорять возбуждение уголовного дела против уклонистов. Об этом рассказал начальник правового управления ФНС Виталий Званков на заседании экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов, пишет RTVI.

Такие разъяснения готовятся. Это будет скорее всего общее разъяснение. В ближайшее время они будут доведены до нижестоящих налоговых органов, — заявил Званков.

Новая инициатива обяжет младших представителей налоговых служб выжидать хотя бы два месяца до возбуждения уголовного дела из-за неуплаты налогов. Такая мера позволит предпринимателям погасить задолженность и избежать уголовного преследования. Званков добавил, что ФНС учтет мнение Следственного комитета, МВД и Генпрокуратуры при введении такой инициативы.

Представители фракции ЛДПР в Госдуме намерены 4 августа внести законопроект о праве работающих пенсионеров на получение пенсионного социального налогового возврата, составляющего половину от уплаченного в течение года НДФЛ, но не более 25 тысяч рублей. По словам авторов инициативы, принятие этого законопроекта поможет частично возместить работающим пенсионерам доходы, которые они недополучили из-за законодательных ограничений.