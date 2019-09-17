https://static.news.ru/photo/1e7b383a-d94d-11e9-bd00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Федеральной налоговой службе (ФНС) опровергли факт несанкционированного доступа к данным контрольно-кассовой техники. В ведомстве подчеркнули, что информация, оказавшаяся в открытом доступе, передавалась не через защищённые каналы оператора, а в рамках отдельной услуги.

Утечки фискальных данных с контрольно-кассовой техники не зафиксировано. Защищённый контур данных не нарушен, несанкционированного доступа к информации на контрольно-кассовой технике не было, — приводит телеканал «360» сообщение ФНС.

В отношении работы оператора фискальных данных «Дримкас» в настоящее время ФНС проводит проверку, по её результатам будут приняты соответствующие меры.

Как писал News.ru, около 14 млн записей о юридических и физических лицах оказались в открытом доступе. Данные включают информацию о покупках и уплаченных налогах, включая ИНН, адреса, названия компаний, электронную почту и телефоны представителей. Утечку связывают с сервером оператора фискальных данных (ОФД) «Дримкас». Как утверждают в компании по кибербезопасности DeviceLock, он стал общедоступным 9 сентября и оставался таким в течение трёх дней.