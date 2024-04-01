ФНС назвала число россиян со счетами за рубежом ФНС: 539,1 тысячи россиян имеют счета за рубежом

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По состоянию на 31 декабря 2023 года Федеральной налоговой службе (ФНС) было известно о 539,1 тысячи налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом, передает РБК. Их количество составляет 1,8 млн.

Данные о владельцах зарубежных счетов служба получает в рамках ежегодного автоматического обмена информацией с иностранными государствами. Он, по заявлениям самой ФНС, в последние два года стал затруднен.

Ранее стало известно, что российские инвесторы, которые хотят обменять замороженные ценные бумаги на деньги иностранцев со счетов типа C, могут подать заявку с 25 марта. Оператором обмена выступает брокер «Инвестиционная палата». Частным инвесторам нужно подавать заявки через своих брокеров. Первый этап механизма обмена заблокированными активами продлится до 19:00 мск 8 мая.

Также Минфин 11 марта назначил «Инвестпалату» организатором торгов заблокированными активами. Ведомство установило крайним сроком для завершения всех операций 1 сентября 2024 года. Торги будут проходить по президентскому указу № 844. Согласно документу, механизм обмена коснется счетов типа С, которые предназначены для проведения сделок по покупке и продаже нерезидентами иностранной валюты.