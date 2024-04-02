ФНС начислила Блиновской около 227 млн рублей налогов за марафоны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Федеральная налоговая служба обязала блогера Елену Блиновскую уплатить около 227 миллионов рублей налогов за проведение ею «марафонов желаний», сообщает ТАСС. Представитель Блиновской заявил на заседании арбитражного суда Москвы, что налоговый орган считает марафон товаром, в то время как они считают его услугой психологического консультирования.

По его мнению, местом оказания услуг является место жительства клиента и поэтому, если клиент находится за пределами Российской Федерации и проходит марафон онлайн, эти услуги не облагаются НДС.

Существенное снижение суммы штрафа было запросом юриста на заседании, учитывая тяжелое материальное положение семьи Блиновской, ипотеку, наличие несовершеннолетних детей и нахождение блогера под арестом. Представитель ФНС отметила, что Блиновские выбирали регионы с пониженной налоговой ставкой и оплачивали счета через различные организации. Кроме того, сказала она, Блиновская контролировала систему дробления бизнеса.

Ранее стало известно, что Блиновская и ее муж Алексей приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Супружеской паре инкриминируют уклонение от уплаты налогов.