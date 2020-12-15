СМИ: ФНС арестовала счета владельцев портала «Батенька, да вы трансформер»

https://static.news.ru/photo/7ee97be8-3ebc-11eb-aec7-fa163e074e61_660.jpg Егор Мостовщиков Фото: Егор Мостовщиков/facebook.com

Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) наложила арест на активы издательского дома (ИД) «Мамихлапинатана» и компании «Глаголев медиа». Структурам принадлежит самиздат «Батенька, да вы трансформер», заявили 15 декабря СМИ.

Согласно базе Федеральной службы судебных приставов и данных ФНС следует, что у организаций пытаются изъять 36 млн рублей. В отношении двух юридических лиц в данный момент действуют 63 постановления о временной заморозке операций по счетам и восьми исполнительных производств, передаёт портал «Афиша Daily».

Основатели ИД «Мамихлапинатана» и сайта «Батенька, да вы трансформер» — Егор Мостовщиков и Антон Ярош — сейчас ведут судебные разбирательства с кредиторами. В октябре 2020 года стало известно, что они должны компаниям 12,7 млн рублей. Средства тратили на гонорары и зарплаты сотрудников.

Мы поняли, что «Мамихлапинатана» — всё. То есть как компания она перестает существовать, и в структуру издательского дома мы не верим — мы разделяем и реструктурируем бизнес, — отметил Ярош.

По его словам, если партнёры не станут продавать юрлицо ИД, то начнут процедуру его банкротства. Позже они собираются развить каждое направление отдельно.

В августе Ярош направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на блокировку статьи о героине. По его мнению, это является нарушением свободы слова. Речь идёт о публикации под названием «Героин — собственность модели». В ней рассказывалось о девушке по имени Тэо Логос (Анна Глазова), утверждавшей, что многие годы регулярно употребляет наркотик. МВД и Роскомнадзор приняли решение заблокировать материал за создание «положительного имиджа» и пропаганду потребления наркотиков. Ярош попытался оспорить блокировку в Таганском суде и Мосгорсуде, но безуспешно, писал NEWS.ru.