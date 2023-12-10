ФНС арестовала счета Михалкова: правда ли это, что известно о бизнесе Пресс-служба Михалкова опровергла арест счетов компании режиссера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-служба Никиты Михалкова опровергла информацию об аресте счетов компании «Тёмино-Лесное», учредителем которой является режиссер. Что известно о претензиях Федеральной налоговой службы, какие еще бизнесы есть у режиссера, в чем его обвиняли ранее?

Что известно об аресте счетов

Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники сообщил, что ФНС арестовала счета компании Михалкова. Речь идет о компании «Тёмино-Лесное», которая арендовала 30 тысяч гектаров в Павловском районе Нижегородской области.

«Несколько лет назад фирма, чтобы снизить финансовую нагрузку, через суд добилась уменьшения платы за участок с 4 млн рублей до 366 тысяч рублей в год. Ранее о претензиях ФНС к фирме Михалкова не было известно. Несмотря на это, ведомство арестовало расчетный счет организации в Инкаробанке», — написал Mash.

Что ответили у Михалкова

В пресс-службе Михалкова опровергли арест счетов компании, принадлежащей режиссеру.

«Данная информация не соответствует действительности. Компания ООО „Тёмино-Лесное“ работает в штатном режиме», — сообщили NEWS.ru.

Что за компания «Тёмино-Лесное»

ООО «Тёмино-Лесное» является одним из многочисленных бизнесов, связанных с главой Союза кинематографистов РФ. Согласно открытым данным, основной вид деятельности компании — «лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность».

Среди других видов деятельности числятся лесозаготовки и услуги в этой области, охота, отлов и отстрел диких животных, рыбоводство и рыболовство, воспроизводство морских и пресноводных биоресурсов, а также производство и распиловка пиломатериалов.

Компания зарегистрирована с уставным капиталом 10 тыс. рублей, в ней числится единственный сотрудник — гендиректор. «Тёмино-Лесное» Никита Михалков зарегистрировал еще в 2009 году, три года спустя возникла еще фирма «Тёмино-Павловское». Также существует охотничье хозяйство «Тёмино-Северное» в Вологодской области.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В 2020 году нижегородские экологи обвинили компанию Михалкова в «варварской вырубке лесов» в заказнике «Тумботинский» в Павловском районе Нижегородской области. В ответ режиссер потребовал в полиции найти авторов видео, которое «порочит его честь и достоинство». Дело о клевете было возбуждено в ноябре 2020 года, отмечает Telegram-канал Baza. В августе того же года режиссер через суд добился снижения арендной платы за лес в 11 раз.

Какие еще скандалы связаны с Михалковым

Как бизнесмен Никита Михалков располагает портфелем активов, в который входит доля в одном из крупнейших алмазообрабатывающих заводов России «ЧелПром-Даймонд» (торговая марка UralDiamond, по данным на 2012 год, режиссер владел 10% компании). Этот завод оказался в центре скандала осенью 2013 года — было возбуждено уголовное дело по факту незаконной продажи заводом бриллиантов иностранной фирме на сумму 40 млн рублей. На продукцию и сырье компании был наложен арест. Банк-кредитор попросил вернуть 134 миллиона рублей кредита. Директор предприятия скрылся.

Также громким скандалом стали в 2022 году обвинения режиссера-документалиста Виталия Манского. В интервью Ксении Собчак он заявил, что бюджет Московского международного кинофестиваля (ММКФ), директором которого является Михалков, «распиливается на 85%». В ответ глава Союза кинематографистов обвинил Манского в клевете, было возбуждено уголовное дело по ст. 128 УК РФ, а Собчак привлекли в качестве свидетеля.

В середине октября Манский стал подозреваемым по этому делу. Об итогах следствия или суде не сообщалось.

Читайте также:

Михалков заступился за «Слово пацана»: что сказал, как оценил Крыжовникова

Сокуров завершает карьеру после запрета «Сказки»: что он сделал для кино

Жизнь в США, мысли о конце СВО, Высоцкая: куда пропал Андрей Кончаловский