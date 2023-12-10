ФНС арестовала счета компании Никиты Михалкова Mash: ФНС арестовала счета ООО «Тёмино-Лесное», принадлежащей Михалкову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Telegram-канал «Mash» сообщил, что ФНС арестовала счета одной из компаний Никиты Михалкова, ООО «Тёмино-Лесное». Как сообщает канал, ранее фирма добилась уменьшения арендной платы за лесной участок в 30 тысяч гектаров.

Mash сообщает, что ООО «Тёмино-Лесное» с одним зарегистрированным сотрудником (гендиром) арендовала участок в Павловском районе Нижегородской области. Как рассказал канал, несколько лет назад фирма, чтобы снизить финансовую нагрузку, через суд добилась уменьшения платы за участок с четырех млн до 366 тысяч рублей в год.

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