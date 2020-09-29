ФНПР предложила Мишустину отменить накопительную часть пенсий

https://static.news.ru/photo/b4a4759c-02c3-11eb-8da0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) написала письмо на имя главы российского правительства Михаила Мишустина, в котором обратила внимание на нулевой эффект от практической реализации накопительной части пенсий и возникающих в связи с этим правовых коллизиях, что ставит вопрос о возможной отмене этого компонента в принципе.

В письме, опубликованном на сайте организации, сказано, что бедой в реализации идеи о накопительной части пенсий стала разница подходов к каждому элементу, вместо того чтобы выработать единый подход.

Этот вопрос не нашёл практического решения, что приводит к правовым коллизиям, — отмечает ФНПР.

Поэтому независимые профсоюзы, как сказано в письме, считают возможным вывести накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования и прекратить постоянно увеличивать прогнозный период выплат.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил 23 сентября, что в 2021 году выплаты пенсионерам будут проиндексированы на 6,3%. Между тем уровень инфляции, по прогнозам Банка России, в 2021 году составит от 3,5 до 4%. С 2019 года, согласно закону о государственном пенсионном обеспечении, процент индексации пенсий должен быть выше уровня прогнозного роста инфляции.

Минутруд ранее сообщил, среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей.