ФМБА до Нового года начнёт клинические испытания препарата от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e3d5a0b4-4a6e-11eb-91cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует до Нового года начать клинические испытания своего препарата прямого действия против коронавируса. Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Первый препарат — этиотропный, влияющий непосредственно на вирус, фактически это антидот для коронавирусной инфекции. Завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность этого препарата в связи с тем, что он не действует на организм и на иммунитет человека, и, с другой стороны, высокую эффективность, превышающую 99%, — цитирует ТАСС Скворцову.

Кроме того, по словам Скворцовой, в I квартале 2021 года ФМБА должно завершить доклинические исследования своей вакцины против COVID-19.

Как писал NEWS.ru, в октябре ФМБА запатентовало препарат для лечения коронавирусной инфекции. Лекарство получило патент № 2733361. Отмечается, что созданное средство целенаправленно воздействует на специфические участки в геноме вируса, в результате чего его развитие в клетках подавляется.

Работающие по такому принципу препараты эффективны для лечения вирусных заболеваний. Они представляют собой изменённые последовательности генов. Когда лекарство вводят в организм человека, оно не вызывает побочных эффектов.

Серия доклинических испытаний лекарства уже завершилась. Было подтверждено прямое противовирусное действие препарата. Инфекция была моделирована на сирийских хомячках в 48-м Институте микробиологии Минобороны РФ. Тестирование показало мощное противовирусное действие с подавлением вируса в лёгких животных. Токсические влияния отсутствовали.

Планируется производить лекарство в двух формах: в виде капель в нос для постконтактной профилактики и в ингаляционной форме для лечения больных коронавирусом.

ФМБА также запатентовало отечественный препарат для предотвращения или смягчения цитокинового шторма (неконтролируемое воспаление). Лекарство получило название «Лейтрагин». Все его компоненты и оно само может быть полностью произведено в России.