Флористы назвали самые популярные цветы у москвичей в День всех влюблённых

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Весна придёт в столичный регион позже обычного, а на Урале она окажется вовремя. Об этом рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Весна в Москве — это среднесуточный переход температуры через отметку ноль градусов в сторону положительных значений. Этот процесс наступает в Москве 28 марта. Переход температуры ноль будет наблюдаться в столичном...