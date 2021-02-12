Флористы назвали самые популярные цветы у москвичей в День всех влюблённых

Большинство москвичей при выборе цветов для подарка партнёру в День святого Валентина предпочитают не отступать от традиционных шаблонов, заявила флорист Елена Степанова.
Самый популярный букет в этот праздник, конечно, классика — алые розы, дальше идут розовые, белые. В последнее время популярными также становятся букеты из сухоцветов — они долговечны, нет грусти от того, что они завянут, кроме того, такой подарок может служить прекрасным элементом декора, — рассказала «Вечерней Москве» специалист.
Она отметила, что особенного ажиотажа на рынке цветов 14 февраля не наблюдается, в отличие от 8 Марта. Степанова добавила, что некоторые граждане при составлении букета выбирают цветы-символы. Так, лилии означают верность и чистоту, герберы — радость, ромашки — наивность.
Флорист Ирина Томилина заметила, что набирают популярность сладкие букеты.
Это, конечно, уже не совсем флористика, но прекрасные букеты получаются из, например, карамельных роз, леденцов на палочках. Также вместо привычных букетов дарят горшки с живыми растениями: в магазинах продаются уже готовые комбинации из, например, суккулентов и какого-нибудь цветущего растения, — рассказала специалист.
Томилина посоветовала ориентироваться на особенности характера своего партнёра при выборе букета.
День святого Валентина, покровителя всех влюблённых, традиционно отмечают 14 февраля. В этот праздник принято признаваться друг другу в чувствах, обмениваться подарками и устраивать сюрпризы. Однако многие не знают историю возникновения праздника. NEWS.ru рассказывает о том, как появился этот праздник и какой подарок в честь него лучше преподнести второй половинке.