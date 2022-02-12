Флорист рассказал, почему цветы дорожают к праздникам

Цветы дорожают к 14 Февраля и 8 Марта в том числе из-за мирового спроса, выросшей стоимости газа и проблем с поставками, сообщил «Невским Новостям» флорист Дмитрий Туркан. По его словам, такие подарки являются возможностью поздравить близких в других городах и даже странах, поэтому букеты стали чаще заказывать, особенно онлайн.

В этом году ожидается высокая цена не только на 14 Февраля, но и на 8 Марта. На 20–30% цветы будут дороже только за счёт сложившейся ситуации, она идёт с января. Плюс цена ещё растёт перед самими праздниками, так как увеличивается спрос. Ведь цветы покупаются в Голландии на аукционе, тот, кто больше платит, тот и забирает товар, — сказал Туркан.

Он добавил, что из-за роста стоимости газа стало дороже содержать теплицы. Одни садовники их просто закрыли, другие подняли цены.

Поднимают на самые ходовые цветы: хризантемы, лилии, лизиантусы, розы. Это самые ходовые цветы, и им нужно больше отопления. Соответственно, цена на них тоже растёт, — сообщил флорист.

Кроме того, по его словам, из-за транспортных проблем в мире возникают задержки с доставкой.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова озвучила цены в преддверии Дня влюблённых. По её словам, маленький букет ландышей будет стоить 10 тысяч рублей.