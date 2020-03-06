https://static.news.ru/photo/160e75d0-5f9f-11ea-b230-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Творческий директор дома цветочной моды Марина Запорожец в преддверии празднования Международного женского дня рассказала, как дамы могут продлить жизнь подаренному им букету.

По её словам, продлить жизнь цветам можно с помощью ряда действий. Как отметила Запорожец, подрезать стебли цветов нужно правильно — то есть используя не ножницы, а нож с продольным срезом.

Также, чтобы цветы простояли дольше, нужно следить за чистотой вазы, ведь в грязной букет быстрее завянет. Запорожец заявила, что воду при этом можно использовать любую. Но менять её следует каждый день, не добавляя специальных средств.

Если у вас деревянистые стебли, как, например, у сирени, их можно поставить в тёплую воду, даже в горячую. Такая вода быстрее начнёт проходить по стеблю, — цитирует флориста «Москва 24».

Кроме того, эксперт сказала, что цветы любят прохладу, поэтому ставить их возле батареи или кухонной плиты не нужно.

Как ранее писал NEWS.ru, в преддверии празднования 8 Марта специалисты Роскачества составили ряд рекомендаций по выбору цветов. Эксперты организации отметили, что лучшим выбором для букета станут открытые цветы вперемешку с бутонами.

В Роскачестве призвали обратить внимание на долговечность подарка. Как сообщили специалисты, раскрытые цветы очень красивые, но, к сожалению, недолговечные. Именно поэтому оптимальным вариантом для букета станут полураспустившиеся цветы.