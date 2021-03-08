Флорист раскрыл два главных правила ухода за букетом цветов

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Подаренные на Международный женский день цветы могут сохранить свежесть дольше при соблюдении двух простых рекомендаций, заявил флорист Георгий Сухаржевский.

Первое правило — держать букет в не слишком холодном и не слишком жарком месте.

Букет должен стоять в достаточно прохладном месте, где не должно быть сквозняков и не должно быть жарко. Например, кухня, в которой много готовят, не подходит для букета цветов. Лучше поставить его в зал, где нормальная комнатная температура, — сказал флорист в беседе с телеканалом «Звезда».

Вторая рекомендация от специалиста — систематически менять воду и при этом подрезать ножки цветам.

Если это цветы, которые выделяют какую-то слизь, тогда воду нужно менять максимально часто, желательно каждый день. Если это розы, то достаточно воду менять раз в два-три дня. Соответственно, со сменой воды вы делаете срез новый, — отметил Сухаржевский.

Флорист подчеркнул, что в период цветения декоративные растения «не любят», когда их поливают. В связи с этим эксперт призвал не распылять воду сверху на букет.

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