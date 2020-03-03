https://static.news.ru/photo/09f5b9d2-5cea-11ea-9374-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgiy Rozov/Russian Look

Народные средства для продления жизни срезанных букетов в большинстве случаев неэффективны, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Однако способы добиться того, чтобы цветы простояли дольше, всё же существуют. Например, буквально 20 граммов водки помогут, в отличие от аспирина, букету дольше оставаться свежим. А вот сахар, наоборот, является питательной средой для бактерий, которые убьют растение раньше срока, передаёт радио Sputnik.

Еще один работающий способ — газированная минералка, содержащийся в которой углекислый газ идёт срезанному цветку на пользу, рассказала флорист. Навредят букету сквозняк, близость отопительных приборов и фрукты — они выделяют губительные для растений газы, поэтому лучше держать их подальше от вазы с цветами.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты дали рекомендации по выбору букетов на 8 марта. По их мнению, за зиму люди устали от важных и статусных букетов с розами. Поэтому лучше обратить внимание на весенние цветы: крокусы, подснежники и тюльпаны.