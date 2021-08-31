Флорист назвала лучшие цветы для школьного букета

Для школьного букета лучше всего использовать обычные осенние цветы, которые сейчас цветут в Подмосковье. Об этом «Радио 1» рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Так, по словам специалиста, для букета подойдут астры, гладиолусы и хризантемы. При этом хризантемы являются универсальными цветами: они долго стоят и бывают разнообразных оттенков.

Сделать миксовый букет с разными хризантемами будет очень хорошо, — отметила Сафронова.

Покупать цветы, по её словам, лучше в салоне, специалисты которого помогут подобрать букет, оптимальный по соотношению цены и качества. Эксперт также добавила, что в этом году средняя стоимость школьного букета составит от тысячи до полутора тысяч рублей.

Ранее маркетолог Елена Пономарёва рассказала, как удивить педагога букетом на 1 сентября. По её словам, следует обратиться к съедобным букетам — например, из фруктов или шоколада.