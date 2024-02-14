Флорист дал советы, как продлить жизнь букету цветов Флорист Сухаржевский: прохлада поможет продлить жизнь букету цветов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы продлить жизнь букету цветов, следует поставить его в прохладное место, посоветовал флорист Георгий Сухаржевский. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что при этом не должно быть сквозняка. Так, не стоит оставлять букет на подоконнике рядом с открытой форточкой или вблизи плиты на кухне.

Чтобы цветы долго радовали вас, лучше размещать их в относительно прохладном месте: не очень жарком и без сквозняка. То есть, например, поставить букет рядом с плитой, от которой постоянно идет много тепла, — это неподходящий вариант. Разместить срезанные цветы на подоконнике, где открыта форточка, тоже не лучшее решение, — пояснил флорист.

Также нужно хотя бы раз в два дня менять воду в вазе. Ее количество зависит от самих цветов. Например, стебли роз и гортензий должны быть практически полностью покрыты водой. Сухаржевский посоветовал наполнять вазу средним количеством жидкости, если букет состоит из разных цветов. Кроме того, для продления жизни букету можно добавлять специальные средства, которые продаются в цветочных магазинах.

Аллерголог Елена Гучапшева ранее предупредила, что при аллергии на цветы необходимо прекратить контакт с раздражителем, промыть лицо и глаза, а также принять антигистаминный препарат. По ее словам, при острой реакции необходимо вызвать скорую помощь.