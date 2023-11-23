Флеболог предупредил об опасности холодов для пациентов с варикозом Флеболог Орлов: сосуды при варикозе могут не выдержать нагрузки зимой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Холодная погода представляет опасность для пациентов с варикозом: сосуды могут не выдержать нагрузки зимой, предупредил врач-флеболог кандидат медицинских наук Владислав Орлов. В разговоре с «Москвой 24» он уточнил, что в этот период развиваются сердечно-сосудистые заболевания, в том числе осложнения варикоза.

Причиной этого становится прежде всего перепад температур, из-за которого сосудам постоянно приходится сужаться и расширяться. Если они не в порядке, то попросту могут не выдержать такой нагрузки, — пояснил врач.

В холодное время года пациентам с варикозом следует не переохлаждаться и избегать резких перепадов температур. Так, не стоит идти в горячую ванну после прогулки на улице. Орлов советует постепенно повышать температуру тела, чтобы избежать смертельно опасных последствий болезни. Также важно сохранять двигательную активность даже при морозной погоде. Врач напомнил, что во время новогодних праздников люди мало двигаются, пьют алкоголь и употребляют жирную пищу. Он предупредил, что это чревато сгущением крови и закупоркой сосудов.

Врач-терапевт Татьяна Романенко ранее предупредила, что в группе риска по развитию варикоза находятся люди с лишним весом и наследственной предрасположенностью. По ее словам, заболевание также грозит в том случае, если человеку приходится долгое время стоять.