Физрук чуть не задушил школьника, чтобы проучить учеников за непослушание В Красноярском крае физрук чуть не задушил школьника в назидание ученикам за непослушание

Фото: Дмитрий Дмитриев/РИА Новости

Учитель физкультуры одной из школ Канска Красноярского края попытался проучить детей, которые не проявляли интерес к его предмету, вытащив одного из учеников к доске и начав душить, сообщает «360». После инцидента одноклассники пострадавшего, который попал в травмпункт с ушибами шеи, боятся ходить в школу. Прокуратура потребовала отстранить педагога от учебной деятельности, а также рассматривает возможность привлечения к ответственности руководителя школы.

Решается вопрос о привлечении руководителя школы к административной ответственности по статье 5.57 КоАП РФ «Нарушение права на образование». Кроме того, прокуратура поставила на контроль проведение организованного территориальным органом полиции административного расследования по факту нанесения побоев несовершеннолетнему, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мать пострадавшего мальчика рассказала, что подобными методами физрук приучал детей к воспитанию. До случившегося, по ее словам, он мог заставить провинившихся стоять на одной ноге или отжиматься в течение целого урока. На примере ее сына педагог хотел показать, «что с ними дальше будет».

Он сказал: «Я их не могу заинтересовать». А в чем мой ребенок тогда виноват был в этот момент? Почему его схватили одного? Дети передали слова физрука: «Это пример того, что с вами будет, что если вы не будете подчиняться мне, так будет дальше с каждым», — рассказала женщина.

Она добавила, что после произошедшего другие дети отказываются ходить в школу. Одноклассники пострадавшего от рук учителя физкультуры боялись, что тот убьет мальчика, — именно поэтому они начали снимать происходящее на видео и записывать аудио.

В Санкт-Петербурге ранее девятилетний ученик одной из школ попал в больницу после драки с одноклассником на уроке физкультуры. Мальчик находится в тяжелом состоянии. Одноклассник несколько раз ударил его по голове, в результате чего пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга поместили в реанимацию. Обстоятельства случившегося выясняются.