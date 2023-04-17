Физиотерапевт назвала действенный способ избавиться от целлюлита Физиотерапевт Лобанова назвала массаж действенным способом избавиться от целлюлита

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Лимфодренажный массаж является действенным способом избавиться от целлюлита, предупредила врач-физиотерапевт Анна Лобанова. Она рассказала «Газете.Ru», что усиление кровообращения повышает тонус кожи, растягивая ткани и перераспределяя жировые клетки. При этом такой способ поможет только временно улучшить внешний вид, предупредила специалист.

Из-за усиления кровообращения во время массажа повышается тонус кожи, что помогает растянуть целлюлитные ямочки. Такое воздействие на кожу растягивает ткани кожи, перераспределяет жировые клетки, а также улучшает кровообращение и лимфодренаж, что является ключом к уменьшению проявлений целлюлита, — объяснила физиотерапевт.

По словам врача, поддерживать увеличение кровообращения необходимо регулярно. Лобанова рекомендует сделать массаж частью постоянной практики ухода за собой. Специалист также советует правильно питаться и выполнять физические упражнения, чтобы уменьшить проявление целлюлита.

Физиотерапевт уточнила, что при выполнении массажа дома можно использовать ролики из пены и ручные массажеры. Ролики будут стимулировать лимфодренаж в местах скопления целлюлита. Лобанова советует делать массаж глубоких тканей, который подтягивает и растягивает кожу.

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