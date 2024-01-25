Физиолог предупредил о смертельной опасности чая в пакетиках Физиолог Созыкин: чай в пакетиках может привести к развитию онкологии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Употребление чая, расфасованного в пакетики, может привести к смертельной опасности — развитию онкологических заболеваний, предупредил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин. В разговоре с aif.ru эксперт подчеркнул, что под воздействием кипятка в напиток выделяются частицы нанопластика, вредные для здоровья.

Пирамидальные пакетики с чаем, которые часто называют «элитные одноразовые», под воздействием кипятка выделяют огромное количество частиц нанопластика. Их количество в сотни миллионов раз превышает число частиц микропластика, которые тоже выделяются из чайных пакетов, — пояснил физиолог.

Накопление микропластика в крови, печени и почках способно вызвать онкологические патологии. В связи с этим Созыкин посоветовал не злоупотреблять напитком, заваренным таким способом.

Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отметил, что рассыпная заварка менее популярна, чем чайные пакетики. При этом, по его словам, точной статистки по содержанию пластика в этих пакетиках нет. Эксперт считает, что «от чашки чая никому точно хуже не будет».

Диетолог Антонина Стародубова ранее рассказала, что зеленый чай при регулярном умеренном употреблении может снизить риски развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По ее словам, данный напиток богат антиоксидантами и полифенолами.