Физиономист и психолог оценили, врёт ли Ефремов на видео с извинениями

https://static.news.ru/photo/c6c70e88-adc3-11ea-9042-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/GlobaLookPress

Психолог, физиономист Светлана Филатова проанализировала невербальные средства коммуникации на видео, где актёр Михаил Ефремов извиняется перед семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова, и сделала вывод — «играет» артист или говорит искренне.

Специалист подчеркнула, что по поведению Михаила Ефремова можно отметить его профессионализм, как актёра. Однако физиономист склоняется к выводу, что артист говорит искренне на видео и испытывает истинные эмоции.

Надо учитывать, что перед нами профессиональный актёр. И с точки зрения невербалики я поверила ему. <...> Он знает, как давать нужные эмоции, и поэтому их даёт <...> на самом деле он недоговаривает. Изначально начинает диалог с опущенной челюстью — это большая подавленность, когда человек не дерётся, не готов стоять за себя, смирился с положением, которое сейчас происходит. Кроме того, губы сжимает — досада. Печаль в глазах, — привели слова психолога на портале Life.ru.

Она отметила, что эмоции и жесты Михаила Ефремова говорят о гневе, раскаянии и что он понимает свою вину. Светлана Филатова добавила, что актёр сейчас находится в подавленном состоянии, потерян и не видит будущего.

Психолог Павел Жавнеров не поверил словам артиста. Он отметил, что многие жесты Михаила Ефремова говорят лишь о хорошей актёрской игре, сообщает телеканал «360».

Я не услышал искренности раскаяния в его голосе. Если мы возьмём любого из нас, кто говорит о каких-то печальных для себя ситуациях, то у него в процессе меняется интонация голоса. У Ефремова она не менялась, — привели слова психолога на телеканале.

Психолог также отметил, что на неискренность слов артиста указывают «характерные повороты головы» и паузы в словах. Всё это говорит о том, что Михаил Ефремов играет роль.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Любовь Успенская заступилась за актёра Михаила Ефремова и предположила, что он мог уснуть за рулём из-за проблем с сердцем. По её словам, за два дня до аварии артист лично жаловался ей на боли в сердце.