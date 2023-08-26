Массовое применение украинской армией боеприпасов с обедненным ураном приведет к серьезному загрязнению окружающей среды, заявил физик-ядерщик Андрей Ожаровский. В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что в результате пострадает местное население, и ситуация лишь усугубится при вторичном облучении.

По данным ВОЗ, в первую очередь это вызывает онкологические заболевания. Воздействие зависит от пути поступления. Если это вдыхание, то возможно поражение легких. Важно понимать, что внутреннее облучение намного опаснее, чем внешнее. Если с пищей при вторичном попадании, например, поле, на котором произошла битва, превращается потом в сельхозугодье, — рассказал эксперт.