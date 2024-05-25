Физик раскрыл, для кого магнитные бури бывают смертельно опасны Физик Холодков: магнитные бури влияют на жизнь и здоровье космонавтов на орбите

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Космонавты, находящиеся на орбите Земли, сильно подвержены влиянию магнитных бурь, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института физики Земли (ИФЗ) РАН кандидат технических наук Кирилл Холодков. По его словам, от космической погоды зависит не только работоспособность техники, но и жизнь и здоровье участников миссии.

Если человек находится на орбите, то магнитная буря играет роль. Космонавты берут в расчет всю космическую погоду, потому что это влияет и на работоспособность систем, и на здоровье и жизнь участников миссии, — сказал Кирилл Холодков.

Он добавил, что космонавты находятся под угрозой, потому что на большой высоте сильнее радиационная нагрузка, а во время магнитной бури она еще увеличивается. Поэтому, по словам Кирилла Холодкова, при регистрации магнитной бури космонавты, например, откладывают выходы в открытый космос, если те вдруг запланированы. Кроме того, они по протоколу должны занять более защищенное положение в космических аппаратах.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что магнитные бури опасны для астматиков и гипертоников, а также для людей с ослабленным иммунитетом. По его словам, у некоторых людей подобные явления провоцируют инсульты, кровотечения и бессонницу. Минимизировать риски поможет хороший отдых, а также отказ от кофеина и нагрузок на сердце, посоветовал врач.