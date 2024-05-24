«Как-то не помираем»: физик сравнил опасность от трамваев и магнитных бурь Физик Пилипенко: магнитная буря не опаснее для здоровья, чем поездка в трамвае

Магнитные бури не оказывают существенного влияния на организм человека, заявил NEWS.ru заведующий лабораторией физики околоземного пространства Института физики Земли (ИФЗ) РАН Вячеслав Пилипенко. По его словам, трамвай или электропоезд создает гораздо более мощное магнитное поле, чем то, что возникает в результате вспышек на Солнце, однако после поездки в транспорте люди не испытывают никаких проблем со здоровьем.

В городах колоссальное загрязнение, электромагнитное в том числе. Любой трамвай, который мимо вас проезжает, создает магнитное возмущение гораздо большее, чем магнитные бури. Ну и как-то же мы не помираем. Поэтому магнитные бури — это последнее, о чем стоит думать в плане улучшения жизни, — сказал Вячеслав Пилипенко.

Он добавил, что серьезные возмущения магнитного поля Земли происходят ближе к полюсам планеты, а не в тех широтах, где живет большинство людей. Поэтому по большому счету человеческий организм не может пострадать из-за магнитной бури, в отличие от техники, предостерег собеседник.

Ранее врач Сергей Чудаков сообщил, что магнитная буря может быть смертельно опасной для людей с хроническими заболеваниями. По его словам, колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней, таких как гипертония, и если своевременно не обратиться к медикам, то человек может умереть.