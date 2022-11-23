Физик объяснил, как избежать возгорания обогревателя Физик Шамин: обогреватель нельзя под важно не подключать к удлинителям во избежание возгорания

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Обогреватели важно не подключать к удлинителям во избежание замыканий и возгораний, рассказал Lenta.ru физик Роман Шамин. По его словам, такие устройства можно подключать только к розетке. Эксперт уточнил, что большинство удлинителей не могут работать с высоким напряжением и могут сильно перегреваться при подключении мощных приборов.

Дело в том, что стандартные удлинители и сетевые фильтры не предназначены для работы с высоким напряжением, нужным для обогревателя, и могут перегреваться или даже загореться из-за увеличения тока <...> У удлинителя при подключении таких мощных приборов очень быстро пересыхает изоляция, что ведет к замыканиям и возгораниям, — объяснил Шамин.

Также физик порекомендовал внимательно изучить инструкцию перед использованием обогревателя. Помимо того, эксперт посоветовал проверять устройство на наличие трещин, ослабленных соединений и сломанных штекеров в начале сезона.

Физик Максим Назаренко ранее рассказал, что неисправное зарядное устройство может воспламениться, если его долго не вынимать из розетки. По его словам, риск создает нестабильность бытовой сети, в которой часто случаются скачки напряжения. Если зарядное устройство неисправно или хотя бы не имеет дополнительной защиты на подобный случай, скачок напряжение может вывести его из строя.