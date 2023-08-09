Физик назвал главное отличие трагедии Нагасаки от катастрофы в Чернобыле Физик-ядерщик Ожаровский заявил, что ядерное оружие убивает сразу

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Ядерное оружие убивает сразу — ударной волной и световым излучением, а катастрофы на атомных станциях — годами, заявил NEWS.ru физик-ядерщик Андрей Ожаровский. По его словам, разница в количестве радиоактивных веществ, попавших в окружающую среду, поэтому Нагасаки возродили, а в Чернобыле жизни нет.

Основные поражающие факторы атомного взрыва — ударная волна и световой импульс и в последнюю очередь — длительное радиационное загрязнение местности, при этом есть проникающая радиация, — сообщил он.

По словам Ожаровского, при авариях на объектах ядерной энергетики есть единственный долгосрочный эффект — радиоактивное загрязнение местности. Так, бомба, уничтожившая японский город Нагасаки в 1945 году, имела меньше 10 килограммов радиоактивных элементов, а в разрушенном реакторе ЧАЭС находились десятки тонн урана и плутония.

В этом и разница — сколько радиоактивных веществ попало в окружающую среду. Поэтому Нагасаки возродили, отстроили, а в Чернобыле до сих пор никто не живет, — резюмировал он.

США провели атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны с целью ускорить капитуляцию Японии. Непосредственно от взрыва погибли до 40 тысяч человек. Это два исключительных в истории случая боевого применения ядерного оружия. Одна из выживших в Хиросиме Митико Кодама рассказала, что она пережила в те страшные дни, какие последствия ощутила на своем здоровье и как событие, на которое она не могла повлиять, сказалось на ее судьбе.