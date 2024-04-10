Фитнес-тренер рассказал, кому противопоказан бег Физиолог Скрипник: людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нельзя бегать

Бег, несмотря на свою пользу, противопоказан беременным, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с тазобедренными суставами, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» фитнес-тренер, физиолог Никита Скрипник. По его словам, с осторожностью нужно бегать людям с лишним весом.

Тренер добавил, что бегать запрещено людям с проблемами опорно-двигательного аппарата ниже поясничного отдела позвоночника, а также тем, у кого проблемы с коленными суставами и голеностопом.

Альтернативой бегу для них может быть быстрая ходьба. Она менее вредна для людей с лишним весом, но также может привести человека к нужному пульсу и оказать физиологический эффект, — объяснил Скрипник.

Ранее гастроэнтеролог Валерия Антюфеева рассказала, что, несмотря на полезные свойства чая, тревожным людям, людям с функциональной диспепсией и беременным женщинам этот напиток может быть вреден. В чае содержатся танины, которые способны образовывать соединения с железом, содержащимся в продуктах, из-за чего оно не усваивается в организме.

Также диетолог Елена Соломатина заявила, что азиатские супы достаточно полезны для организма, однако есть ряд категорий людей, которым лучше отказаться от подобной еды. По ее словам, такая пища из-за остроты противопоказана пожилым людям, детям, лицам с хроническими заболеваниями ЖКТ.