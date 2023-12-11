Тренер перечислил несложные способы подтянуть живот к Новому году Тренер Филиппенко: скручивания и планка помогут подтянуть живот до Нового года

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Широко известные упражнения на пресс — скручивание и планка — являются наиболее простыми способами убрать живот к Новому году, рассказал в беседе с Lenta.ru фитнес-тренер Роман Филиппенко. Он пояснил, что выполнение этих техник позволит укрепить и тонизировать область живота, сделав его более плоским и подтянутым.

Как отметил эксперт, избежать травм при выполнении этих упражнений поможет правильный контроль движений. Также важно не перенапрягаться.

Кроме того, советую больше ходить пешком — это простое и доступное упражнение, которое помогает сжигать калории и ускорять обмен веществ. Ходьба активизирует мышцы ног, ягодиц и пресса. Регулярные прогулки улучшают общую физическую форму и способствуют похудению, — добавил специалист.

Кроме того, он указал на необходимость сочетать физические упражнения с правильным питанием. В рационе должны присутствовать овощи, фрукты, белки и полезные жиры, в то время как потребление сахара, соли и обработанных продуктов нужно ограничить. Это поможет быстрее достичь желаемого результата.

Ранее эксперты издание Men Today рассказали, что во время домашних тренировок следует определиться с целью занятий спортом и правильно распределить нагрузку. При этом необходимо проконсультироваться со специалистом, который посоветует программы с упражнениями и необходимое оборудование.