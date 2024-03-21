Фитнес-тренер перечислил наиболее частые ошибки на занятиях Фитнес-тренер Морозов: пассивная растяжка на шпагат чревата травмами

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Такие распространенные ошибки на тренировках, как неправильное распределение веса или попытки выполнить пассивную растяжку на шпагат, могут привести к травмам, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» фитнес-тренер Петр Морозов. По его словам, опасной ошибкой является и неправильное положение тела при выполнении упражнений.

Яркий пример — выполнение планки на предплечьях. Часто здесь допускается ошибка распределения веса тела, когда опора идет только на локти, что негативно сказывается на суставах. Важно распределять нагрузку равномерно, включая в опору все предплечье и ладони, — предупредил специалист.

Еще одной ошибкой он назвал неверный выбор отправной точки для движений, в первую очередь при приседаниях, когда движение происходит с колен, а не с таза. Это приводит к неправильной нагрузке на мышцы и недостаточной работе ягодиц. Поэтому упражнение нужно начинать отведением таза назад, это обеспечит правильную активацию ягодичных мышц. Стопы должны быть параллельны или слегка развернуты, колени — направлены немного наружу, без их заваливания внутрь. Корпус необходимо наклонять вперед под углом примерно 45 градусов от таза во избежание лишнего давления на колени и для обеспечения эффективной и безопасной нагрузки на целевые мышцы.

Также тренер призвал не стремиться достигнуть цели во что бы то ни стало. В качестве примера он привел шпагат.

Он требует от тазобедренных суставов амплитуды движений, на которую они изначально не рассчитаны у большинства людей. Вот почему пассивная растяжка «на шпагат» может привести к риску травм и износу суставов, — предупредил эксперт.

Он назвал более разумным и безопасным развивать здоровую гибкость и функциональность суставов в естественном диапазоне. Это позволит избежать ненужных рисков, подытожил Морозов.

Ранее фитнес-тренер Леон Болмеер назвал планку с постукиванием по плечам одним из обязательных упражнений для сжигания жира на животе. Чтобы сформировать подтянутый пресс, он посоветовал выполнять три подхода по 10–15 повторов два-три раза в неделю.