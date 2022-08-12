Фитнес-тренер объяснила, за сколько часов до тренировки нельзя есть Фитнес-тренер Гуляева: есть перед тренировкой нужно не позднее, чем за 1,5-2 часа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы не испытывать дискомфорт в животе, не стоит есть позднее чем за 1,5-2 часа до начала тренировки, сообщила фитнес-тренер Юлия Гуляева. По ее словам, если пища не успела перевариться, она не дает энергию, а лишь давит на желудок, создавая ощущение тяжести. Если до этого времени перекусить не получается, лучше выполнить тренировку натощак, рассказала она «Газете.Ru».

Пища должна успеть покинуть желудок и не создавать в нем тяжесть и ощущение дискомфорта. Дело в том, что во время тренировки кровоток перераспределяется от внутренних органов (в частности, от ЖКТ) к мышцам, поэтому, если пища не успеет перевариться до тренировки, могут возникнуть неприятные ощущения во время занятий, — объяснила эксперт.

Гуляева подчеркнула, что глюкоза, до которой расщепляется пища, должна поступить в кровь и оттуда уже в мышцы, где она используется в качестве источника энергии, а на это требуется время. Если до тренировки вы не успели поесть, то следует отказаться от высокоинтенсивных и энергозатратных тренировок, чтобы не спровоцировать резкое падение уровня глюкозы в крови.

Она также предупредила, что начинать тренировку с чувства голода нельзя. В качестве исключения, за 15 минут до спорта можно съесть быстрые углеводы (например, банан) или использовать спортивное питание.

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