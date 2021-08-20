В России запустили фитнес-программы реабилитации после COVID-19

Фитнес-клубы запустили в 37 регионах России программы реабилитации после новой коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС со ссылкой на президента Национального фитнес-сообщества и члена Общественного совета при Минздраве РФ Елену Силину.

Она отметила , что взаимодействие медицины и фитнес-отрасли станет трендом на ближайшие годы.

Пандемия нанесла существенный удар по отрасли, при этом открылись новые положительные аспекты развития. Стало совершенно очевидно, что трендом ближайших лет станет коллаборация фитнеса и медицины, — подчеркнула Силина.

Общественница добавила, что до пандемии в фитнес-клубах постоянно занимались физкультурно-оздоровительными программами почти 7 млн человек и «достаточно высокий процент посетителей после болезни приходят в фитнес-клубы России».

В конце 2020-го Национальное фитнес-сообщество попросило главу Минздрава РФ Михаила Мурашко создать дорожную карту между фитнес-индустрией и ковидными госпиталями для сопровождения переболевших коронавирусом в фитнес-клубах. Силина отметила, что профильные организации, например, Колледж фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера, подготовили уникальные учебные программы, включающие оценку состояния клиента, переболевшего COVID-19.

Ранее Силина предложила ввести в России налоговый вычет для предприятий, оплачивающих фитнес сотрудников. Она отметила, что развитие корпоративного спорта увеличит в РФ число граждан, занимающихся физкультурой и спортом.

Национальное фитнес-сообщество также рекомендовало включить выплаты на занятия спортом в затраты предприятий для уменьшения налогооблагаемой базы. Кроме того, организация предлагает снизить налоги на имущество и землю для арендодателей, предоставляющих площадки под физкультурно-оздоровительные объекты.