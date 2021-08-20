В России запустили фитнес-программы реабилитации после COVID-19

Фитнес-клубы запустили в 37 регионах России программы реабилитации после новой коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС со ссылкой на президента Национального фитнес-сообщества и члена Общественного совета при Минздраве РФ Елену Силину.
Она
Пандемия нанесла существенный удар по отрасли, при этом открылись новые положительные аспекты развития. Стало совершенно очевидно, что трендом ближайших лет станет коллаборация фитнеса и медицины, — подчеркнула Силина.
Общественница добавила, что до пандемии в фитнес-клубах постоянно занимались физкультурно-оздоровительными программами почти 7 млн человек и «достаточно высокий процент посетителей после болезни приходят в фитнес-клубы России».
В конце 2020-го Национальное фитнес-сообщество попросило главу Минздрава РФ Михаила Мурашко создать дорожную карту между фитнес-индустрией и ковидными госпиталями для сопровождения переболевших коронавирусом в фитнес-клубах. Силина отметила, что профильные организации, например, Колледж фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера, подготовили уникальные учебные программы, включающие оценку состояния клиента, переболевшего COVID-19.
Ранее Силина предложила ввести в России налоговый вычет для предприятий, оплачивающих фитнес сотрудников. Она отметила, что развитие корпоративного спорта увеличит в РФ число граждан, занимающихся физкультурой и спортом.
Национальное фитнес-сообщество также рекомендовало включить выплаты на занятия спортом в затраты предприятий для уменьшения налогооблагаемой базы. Кроме того, организация предлагает снизить налоги на имущество и землю для арендодателей, предоставляющих площадки под физкультурно-оздоровительные объекты.