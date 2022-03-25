Фитнес попросил помощи правительства из-за роста стоимости тренажёров

Представители фитнес-сообщества попросили у правительства России поддержки из-за проблем с доставкой оборудования и роста его стоимости, сообщает «Газета.Ru». Фитнес просит упростить участие компаний в тендерах и закупках, снять ограничения на денежные расчёты с иностранными партнерами.

Генеральный директор компании по производству профессионального спортивного оборудования Hasttings Дмитрий Ворончихин отметил, что перевести изготовление тренажёров в Россию сейчас невозможно.

Для запуска профильного производства необходимы технологии, сырьё, кадры и много времени. Это очень серьёзная проблема, так как для создания такого производства потребуется в среднем около пяти лет. При отсутствии возможности здесь и сейчас производить детали необходимого качества и использовать их для сборки тренажеров мы сталкиваемся с провалом цепочки поставок оборудования в целом, — сказал Ворончихин.

Цены же на оборудование за последние месяцы выросли на 60%, а поставщикам теперь необходимо вносить 100-процентную предоплату, добавил он.

Ранее сообщалось, что после снятия основных коронавирусных ограничений в фитнес-залы вернулись 85% посетителей. Более 70% респондентов в пандемию впервые присоединились к занятиям фитнесом в онлайн-режиме.