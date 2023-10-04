Фитнес-эксперт посоветовала правильно сочетать сон с тренировками Фитнес-эксперт Рябинкова: между сном и спортзалом должно пройти около двух часов

Чтобы добиться максимального эффекта от занятий спортом, необходимо соблюдать ряд правил, в том числе и в отношении сна, рассказала в беседе с KP.RU вице-президент Национального фитнес-сообщества Елена Рябинкова. Она отметила, что время между сном и тренировкой должно составлять около двух часов.

Лучше, чтобы с момента пробуждения прошло примерно два часа. Если тренировка легкой интенсивности, например, йога, пилатес, легкая пробежка, то после сна можно выждать час. Однозначно, сразу после пробуждения тренироваться не стоит, — посоветовала эксперт.

Ночные занятия в круглосуточных клубах допустимы, данных об их вреде для здоровья нет, продолжила Рябинкова. При этом, по ее мнению, после ночных тренировок адаптация и восстановление занимают больше времени, что не физиологично. Специалист считает, что хотя у всех свои циркадные ритмы, ночью органы и ткани должны восстанавливаться и обновляться, а не адаптироваться к нагрузкам.

У всех свои циркадные ритмы — биологические часы. Ночью занимаются люди, которые стесняются тренироваться при всех днем, особенно при избыточном весе, или работающие онлайн, или родители, которые в силу разных обстоятельств не могут днем оставить детей одних, — рассказала эксперт.

Она добавила, что заниматься спортом необходимо за два часа до сна, если это легкие тренировки — такие как йога, пилатес, кардио, и тому подобные. другие. Тренировки средней и тяжелой интенсивности — кроссовые, интервальные, сложно-координационные — должны заканчиваться за 3-4 часа до сна.

Что касается наиболее полезной для тренировок позы, в которой нужно спать, то ее не существует, а засыпать лучше всего в объятиях любимого человека, резюмировала фитнес-эксперт.

Ранее Рябинкова посоветовала не пить кофе, чай или энергетики непосредственно перед тренировкой и во время нее. По словам специалиста, занятия спортом подразумевают соблюдение правильного питьевого режима и здорового питания.