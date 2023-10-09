Фитнес-эксперт описала «правильного» тренера для занятий в зале Фитнес-эксперт Силина не считает мускулатуру главным качеством тренера в зале

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для занятий в спортзале необходимо правильно выбрать тренера, рассказала в беседе с KP.RU президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, настоящий профессионал поможет в выборе нужных упражнений и будет контролировать их исполнение технику, а наличие у него визуально выделяющейся мускулатуры не должно быть определяющим фактором.

Выбор тренера не должен быть обусловлен его физической формой. Конечно, приятно, когда ваш наставник хорошо сложен, имеет подтянутый мышечный корсет и мускулатуру. Для многих это сигнал: «Могу стать таким же!» Однако прежде всего важно, насколько он профессионален в своем деле, — подчеркнула специалист.

Она пояснила, что при выборе тренера нужно руководствоваться в первую очередь его образованием, опытом и отзывами клиентов. Для этого можно просмотреть портфолио тренера с видео и фото его подопечных до и после курса занятий.

Профессиональный тренер должен обладать знаниями, которые позволят ему эффективно и безопасно организовать тренировочный процесс с учетом состояния здоровья, физиологических и анатомических особенностей клиента, рассказала эксперт. Это касается также и выбора упражнений, тренажеров, количества повторений и подходов. Особенно важен и контроль тренером техники исполнения упражнений, это является залогом безопасности и приносит максимум пользы от занятий.

И еще один важный момент: тренер — это ваш личный мотиватор. Он поможет удержать веру в себя, преодолеть трудности и получить необходимый результат от занятий, — подытожила Силина.

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