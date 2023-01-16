Фитнес-эксперт объяснила, как музыка влияет на тренировки Фитнес-эксперт Ватомова: эмоциональная окраска музыки может отвлекать от тренировок

Фото: Oliver Dietze/dpa/Global Look Press

Музыка с эмоциональной окраской может отвлекать во время занятий спортом, считает фитнес-эксперт Алина Ватомова. В беседе с «Радио 1» специалист посоветовала включать во время тренировок песни зарубежных исполнителей, текст которых не отвлекает. По мнению Ватомовой, для разных людей и под отдельные виды спорта подходит разная музыка.

Определенно, музыка влияет на настроение и самочувствие во время занятий спортом. Однако некоторые жанры могут не подойти для определенных тренировок. Излишняя эмоциональная окраска в музыке отвлекает от самого процесса, — объяснила эксперт.

Ватомова считает, что мужчинам и женщинам подходят разные жанры. Мужчины склонны к более агрессивным трекам, по мнению фитнес-эксперта, в то время как женщины выбирают музыку, которая способна создать позитивное настроение. Эксперт отметила, что для йоги стоит выбирать спокойную музыку без слов, а для аэробики, например, больше подойдет активная музыка, которая поможет поддерживать ритм. Ватомова призвала подходить к выбору музыкального сопровождения для тренировок осознанно, чтобы не получить травму в процессе занятий спортом.

Ранее психиатр Галина Харькова объяснила, что желание фотографироваться в спортзале может быть связано с повышенной тревожностью и стремлением к одобрению. У некоторых любителей фотографироваться во время тренировок может наблюдаться нарциссическое расстройство личности, отметила специалист. Большинство же фотографиями пытаются доказать, по словам Харьковой, что живут как все.