Фитнес-эксперт назвала три принципа успешного похудения к лету Фитнес-эксперт Киселева посоветовала больше двигаться для похудения к лету

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для успешного похудения к летнему сезону нужно начать больше двигаться, рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. В беседе с «Радио 1» эксперт пояснила, что для этого не надо изнурять себя тренировками, достаточно больше ходить. По ее словам, это позволит ускорить метаболизм.

Фитнес-индустрия в этом плане рекомендует начать физическую активность. Если вы до этого мало ходили, то старайтесь ходить больше, вышагивайте свои 10 тысяч шагов в день, это очень помогает ускорить метаболизм, — рассказала эксперт.

По словам Киселевой, стоит отказаться от жестких диет, так как они могут привести к маятниковому эффекту. Эксперт пояснила, что после возращения к привычному питанию повышается риск набрать сброшенный до этого вес. Вместо этого лучше не есть после шести, чтобы уменьшить ежедневный объем калорийности. Эксперт порекомендовала разработать меню правильного и полноценного питания, куда будут входить любимые продукты, от которых не хочется отказываться.

10 тысяч шагов в день, физическая активность и не есть после шести дадут вам возможность выглядеть через месяц вполне хорошо, — заключила Киселева.

Нутрициолог Оксана Ковылкина ранее объяснила, что экстремальные диеты, которые многие используют для похудения к лету, могут нарушить и замедлить обменные процессы. По ее словам, организм будет откладывать калории и искать альтернативные источники энергии, которых больше всего в мышцах.