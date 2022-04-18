Финский производитель красок Teknos заявил об уходе из России

Финская компания Teknos, занимающаяся производством красок, заявила о планах покинуть российский рынок в связи с ситуацией на Украине, сообщается на сайте производителя. По словам генерального директора компании и владельца Teknos Group Паулы Саласти, свернуть деятельность фирмы в РФ также пришлось из-за ухудшения условий для бизнеса.

Принимая во внимание ухудшение местных условий для бизнеса, мы решили начать планировать уход с российского рынка. Хочу поблагодарить наших сотрудников за самоотверженность и всех деловых партнёров за сотрудничество и доверие. Наша цель — найти организацию, которая сможет вести бизнес, — заявила она.

Компания работает в России с 2005 года, её современный завод был открыт в «Марьино» в Санкт-Петербурге в 2015 году. Предприятие занимается производством водоразбавляемых и органорастворимых покрытий и красок для металлургической и деревообрабатывающей промышленности, архитектурных покрытий, а также порошковых красок.

После начала спецоперации на Украине с российского рынка ушли десятки иностранных компаний, у многих из них остались заводы на территории России, которые могут достаться местным компаниям. Так, после ухода производителя молочной продукции Valio покупкой её активов стала интересоваться компания «Русагро». Речь идёт о подмосковном заводе мощностью 15 тысяч тонн в год и права на марку сыров Viola.