Финляндия смягчила антиковидные требования для въезда в страну россиян

В Финляндии решили отказаться от требования к въезжающим в страну из-за пределов Евросоюза и Шенгенской зоны предварительно проходить тестирование на коронавирус, сообщает портал Raja.fi. Новые нормы коснутся в том числе граждан России, Великобритании, США и Турции.

Как отмечается , на границе туристы должны будут предъявить справку о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса с помощью вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, либо о заболевании коронавирусом, перенесённом не более чем за полгода до путешествия.

Ранее альянс Airlines for America, куда входят крупные американские авиакомпании United Airlines, American Airlines и Delta Airlines, распространил среди крупных туристических организаций документ, в котором говорится, что действующие противоэпидемические нормы отталкивают путешественников от поездок в страну, и тестирование на коронавирус до вылета в США следует отменить . Альянс ссылается в своём послании на опыт Великобритании, где в январе отменили предварительное тестирование на COVID-19 для вакцинированных пассажиров. С декабря 2021 года все пассажиры старше двух лет должны иметь отрицательный тест на коронавирус, полученный не позднее чем за сутки до вылета в США.