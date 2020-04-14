Финансовый университет отменил экзамены для выпускников из-за пандемии

Фото: instagram.com/finuniversity

На территории Соединённых Штатов находится 51 школьник из России по частным обучающим программам. Об этом заявили в посольстве США в Москве.

Вопрос возвращения учащихся из США на родину решается с организаторами обучения напрямую. Мы напрямую передали всю информацию по делу в МИД РФ 13 апреля, — заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства...