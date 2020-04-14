Финансовый университет отменил экзамены для выпускников из-за пандемии

Выпускники Финансового университета при правительстве РФ освобождены в этом году от государственных экзаменов в связи с пандемией коронавируса.
По предложению ректора университета Эскиндарова М.А., учитывая особые обстоятельства, сложившиеся в этом учебном году, Ученый совет университета принял решение отменить государственный экзамен (за исключением Юридического факультета), — говорится на сайте вуза.
Диплом будут выдавать на основе защиты выпускной квалификационной работы.
Как писал NEWS.ru, Московский государственный университет организует государственные экзамены и защиту дипломных работ в онлайн-режиме из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
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