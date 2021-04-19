Финансовый эксперт рассказал, как пенсионерам выгодно вложить деньги

https://static.news.ru/photo/c65e7774-a11a-11eb-8666-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионеры, в отличие от молодых людей, продолжают класть деньги на банковские вклады и не интересуются биржевым рынком, рассказал эксперт финансового маркетплейса Максим Глазков. Он посоветовал пожилым людям использовать и другие инструменты.

По его словам, помимо депозитов пенсионерам стоит покупать облигации, в том числе федерального займа. Эти бумаги представляют из себя аналог банковского вклада, передаёт «Радио 1».

Как показывает статистика, не видно, чтобы люди пенсионного возраста уходили в акции, как это делает молодёжь, которая всё чаще выводит деньги в инвестиционные инструменты на биржевом рынке. Пенсионеры как делали вклады, так и продолжают их делать, и банки стимулируют эти вклады повышенными ставками для людей старшего возраста, — подчеркнул эксперт.

Он также прокомментировал законопроект об освобождении неработающих пенсионеров от уплаты НДФЛ по вкладу. Инициатива предполагает ограничение необлагаемого дохода 12 прожиточными минимумами, что соответствует доходам от вклада меньше трёх миллионов рублей. Это правило введено, чтобы послабление не использовали в других целях, однако Глазков считает, что молодые люди не будут пользоваться льготой, оформляя миллионные вклады на своих родителей.

Есть более прибыльные инструменты, те же акции, в которые можно вложить деньги, и, ничего не нарушая, получать прибыль. Если вернуться к статистике, у нас средний размер вклада не миллион, а всего 200 тысяч рублей, — заключил он.

Накануне Центробанк выразил готовность концептуально поддержать инициативу по увеличению пенсионного налогового вычета. Если она будет узаконена, у граждан появится возможность ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей со взносов на негосударственное пенсионное обеспечение.

Речь идёт о россиянах, которые самостоятельно копят средства на старость. Конкретные параметры налогового вычета регулятор пообещал представить для обсуждения. В настоящее время максимальная сумма, с которой исчисляется социальный налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей в год. При этом максимальный вычет равняется 15,6 тысячи рублей. Идея состоит в том, чтобы увеличить лимит до 400 тысяч рублей и выделить его в отдельный налоговый вычет, который увеличится до 52 тысяч рублей.