Финансовый эксперт предрек изменение отношения банков к хищениям у клиентов Финансист Аитов: отношение банков к хищениям у клиентов изменится после поручения Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки поменяют свое отношение к хищениям денежных средств у клиентов после введения механизмов по поручению президента РФ Владимира Путина, которые будут обязывать банки компенсировать пострадавшим потери, считает заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов. В беседе с РИАМО эксперт по финансам уточнил, что перед принятием новых правовых актов предстоит решить большое количество нюансов: какую сумму будет составлять компенсация, сроки рассмотрения заявления и какие документы должен предъявить пострадавший для получения компенсации. По словам Аитова, вопросы о том, как улучшить механизмы, будут возникать по мере разработки законопроекта, из-за которого могут быть внесены изменения в законодательство.

Вопросы возникнут по конкретным схемам и механизмам подсчета сумм компенсаций. Например, если схема хищения многоходовая, а деньги со счета из одного банка клиент, введенный в заблуждение мошенниками, пересылал через банкомат уже другого банка, сразу неясно, как делить сумму компенсации между «банками — участниками схемы», — отметил Аитов.

По мнению эксперта, банки больше не смогут игнорировать пострадавших от рук мошенников клиентов. Аитов добавил, что сейчас суммы хищений растут и улучшения ситуации в ближайшее время ждать не стоит. По словам финансиста, сегодня случаи обмана доходят до того, что пострадавшие берут кредиты на миллионы рублей, чтобы передать деньги злоумышленникам.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центробанку создать механизмы выплат компенсации клиентам, средства которых с банковского счета похитили мошенники. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, могут потребоваться изменения в законодательстве для реализации проекта.