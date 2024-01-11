Финансовый эксперт дала советы по взятию кредитов Финансовый эксперт Дайнеко: перед взятием кредита нужно оценить свои возможности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перед взятием кредита необходимо оценить свои возможности и долговую нагрузку, посоветовала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ Ольга Дайнеко. В беседе с «Газетой.Ru» финансовый эксперт подчеркнула, что важно проанализировать разные предложения по займам, а также определить, не было ли решение оформить кредит принято на эмоциях.

Как уточнила эксперт, при желании купить дорогую вещь лучше рассмотреть возможность с накоплением средств. Кроме того, можно изучить предложения госпрограммы. Существуют образовательные кредиты, льготное автокредитование и льготные ипотеки. Кредитная нагрузка не должна существенно влиять на привычный уровень жизни. Дайнеко отметила, что размер платежей не должен превышать 20-35% от дохода.

Финансовый эксперт советует отслеживать свою долговую нагрузку. При наличии кредитной карты не стоит одобрять повышение лимита. Также рекомендуется избегать спонтанных трат. При ухудшении материального положения лучше сразу же проанализировать ситуацию и при отсутствии возможности платить по кредиту обратиться в банк.

Экономист Юлия Питка ранее рассказала, что некоторые россияне воспринимают кредит не как долг, а как легкие деньги, эта ошибка часто мешает выбраться из долговой ямы. По ее словам, люди, которые часто берут рассрочки и обращаются в кредитно-финансовые организации, не умеют копить.