«Финансовая драма»: известная юмористка рассказала о проблемах в эмиграции Юмористка Приходько столкнулась с «финансовой драмой» после отъезда из России

Фото: Социальные сети

Ирина Приходько

Российская юмористка Ирина Приходько призналась в беседе с Софьей Шац на ее YouTube-канале, что после отъезда из России она столкнулась с «финансовой драмой». По ее словам, на родине было «стабильно, круто и понятно». Теперь же стало тяжело, поэтому что не совсем ясно, «в какой системе двигаться», добавила Приходько.

Есть, может быть, финансовая драма какая-то. Потому как там (в России. — NEWS.ru) было все стабильно, круто и понятно. И понятно, в какой системе ты двигаешься. Здесь, да, тяжело, — объяснила юмористка.

Она получила известность благодаря таким юмористическим передачам, как «Открытый микрофон» и «Stand Up на ТНТ». В настоящий момент Приходько проживает в Испании.

Ранее телеведущий Иван Ургант после церемонии прощания с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом в Москве заявил, что не уезжал из России. Так он отреагировал на вопрос корреспондента о том, надолго ли он приехал в страну. При этом Ургант не сообщил, когда вернется на телевидение. Телеведущий пропал с экранов после начала СВО, после чего его замечали на частных вечеринках за границей, в частности в Дубае.