Финансист рассказала о трех условиях для выхода на пенсию Финогенова: чтобы выйти на пенсию нужны возраст, стаж и пенсионные баллы

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Для выхода на пенсию необходимо выполнить три основных условия, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в интервью агентству ПРАЙМ. Эти условия включают достижение пенсионного возраста, наличие минимального требуемого трудового стажа и определенное количество пенсионных баллов.

Она напомнила, что в 2024 году мужчины 1961 года рождения (которым исполнится 63 года) и женщины 1966 года рождения (достигшие 58 лет) смогут выйти на пенсию по достижении этого возраста. Требуемый минимальный стаж работы с этого года составляет 15 лет, при этом необходимо накопить 28,2 пенсионных балла.

Однако существует возможность выхода на пенсию ранее для тех, кто досрочно накопил длительный трудовой стаж (42 года для мужчин, 37 лет для женщин), для безработных по независящим от них причинам, многодетных матерей, а также для людей с «северным» стажем и работников, занятых на вредных производствах. Однако и для них такой выход на пенсию связан с определенными условиями, подчеркнула Финогенова.

Ранее эксперт Валерий Емельянов предупредил россиян, что в 2023 году рост зарплат и пенсий остановится. По мнению специалиста, основная раздача денег в экономике уже состоялась. Это касается как роста расходов в оборонной сфере, так и «предвыборной» индексации, уточнил Емельянов.