https://static.news.ru/photo/280d3c9c-6262-11ea-9684-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отсутствие соглашения с ОПЕК явилось главным фактором, который привёл к падению курса рубля к доллару и евро. Об этом заявил профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения, — сказал финансист в интервью «Вечерней Москве».

Юденков считает, что серьёзного подорожания товаров первой необходимости из-за падения курса рубля не последует. Однако россиянам придётся отказываться от поездок за границу, а также следует ждать повышения цен на импорт.

Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это станет серьёзным испытанием, — отметил профессор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, несмотря на ослабление курса рубля в результате падения цен на нефть, Банк России сможет удержать среднегодовую инфляцию в 2020 году в пределах 4%. Такое мнение высказал сопредседатель бизнес-объединения «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян. Он подчеркнул, что колебания курсов валют отражаются на темпах инфляции. Поэтому повышение стоимости импортных товаров неизбежно.