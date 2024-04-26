Финансист раскрыл, почему ЦБ РФ не снижает ключевую ставку Финансист Разуваев: высокая ставка ЦБ РФ отвечает интересам вкладчиков

Сохранение ЦБ РФ высокой ключевой ставки (сейчас — 16%) отвечает интересам российских вкладчиков, получающих возможность заработать на депозитах, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, «задумкой» регулятора также является стимулирование среди россиян обмена валюты на рубли.

Экономика России перегрета, высокий спрос сохраняется. Предположу, что задумкой ЦБ является сохранение высоких ставок по вкладам, чтобы люди меняли валюту на рубли и несли в банки. Думаю, высокая ставка с нами на много лет. Пока можно класть деньги на три-шесть месяцев, а потом, может быть, получится и на более длительный срок. Предположу, что следующие несколько лет рубль будет слабеть. Немного, но слабеть, так как в РФ инфляция выше чем на Западе, — отметил Разуваев.

Центральный банк России ранее сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, сообщается на сайте регулятора. Решение объясняется тем, что текущее инфляционное давление остается высоким.

В ЦБ РФ отметили, что внутренний спрос все еще превышает возможности расширения предложения. Из материалов регулятора следует, что он повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 году до 15–16%, хотя ранее прогноз был на уровне 13,5–15,5%. При этом в 2025 году ожидается, что ее диапазон составит 10–12%. Прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год сохранен на уровне 6-7%.

Финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru прогнозировал снижение ключевой ставки Центробанка. По словам эксперта, она снизится не раньше четвертого квартала 2024 года.