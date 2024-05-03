Финансист объяснил страх США перед конфискацией замороженных активов России Финансист Разуваев: США потеряют деньги саудитов, если отберут российские активы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США, несмотря на принятое решение конфисковать замороженные российские активы на сумму около $5 млрд, не спешат это делать из-из страха потерять инвестиции других стран, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Он не исключил, что Индонезия и Саудовская Аравия выведут свои капиталы из США.

В случае реальной конфискации российских активов США, Индонезия, Саудовская Аравия и другие страны выведут свои капиталы из США. США боятся, что доллар потеряет статус резервной валюты, у них и так ставка высокая, из-за чего обслуживать госдолг стало намного дороже. Без иностранных денег США будет очень тяжело, а раскаленный печатный станок провоцирует инфляцию, — добавил Разуваев.

Накануне экономисты и юристы описали агентству Reuters два сценария ответа России на возможную конфискацию замороженных активов. По их словам, Москва может изъять финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов или заблокировать внебиржевые активы.

Минфин Бельгии ранее заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об обмене заблокированными активами российских и иностранных инвесторов не имеет юридической силы в Евросоюзе. Это первая европейская страна, которая прокомментировала подписанный в ноябре 2023 года документ.

В марте Минфин России назначил «Инвестиционную палату» организатором торгов заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. Ведомство также определило условия проведения обмена и установило, что все операции должны быть завершены до 1 сентября 2024 года.