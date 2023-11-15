Финансист объяснил, почему Лукашенко «кинул» российских инвесторов Финансист Разуваев: Лукашенко счел российские бонды «вражескими» и не заплатил

Фото: president.gov.by

Решение Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) отозвать рейтинги Белоруссии по обязательствам стало закономерным, так как «по бондам надо платить», заявил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Он отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко — «нерыночный человек» и мог счесть иностранные инвестиции «вражескими» и «кинуть» РФ.

Решение закономерное. По бондам надо платить, особенно инвесторам из дружественной страны. К сожалению, господин Лукашенко при всех плюсах человек нерыночный. Это евробонды, а в понимании Лукашенко это иностранные инвесторы, то есть враги. Он, скорее всего, считает всех инвесторов клятыми спекулянтами, кинуть их не зазорно. Хотя это 100% кидалово, — объяснил Разуваев.

Эксперт подчеркнул, что инцидент не повлияет на отношения Москвы и Минска, так как Белоруссия «полностью зависит от РФ: их товары на нашем рынке, прямые дотации и так далее». По мнению Разуваева, в Кремле не обратят на данную ситуацию внимания, так как темой номер один остается СВО.

Инцидент не повлияет на отношения Москвы и Минска, так как Белоруссия полностью зависит от нас: их товары на нашем рынке, прямые дотации и так далее. Было время, что дотации до 27% ВВП Белоруссии, это очень большая сумма. Но наши власти на такие мелочи внимания не обратят, у нас на первом месте СВО, — подытожил Разуваев.

Ранее АКРА отозвало кредитные рейтинги Белоруссии, сообщается на официальном сайте. По данным РБК, причиной стали проблемы с выплатами по евробондам, купленным российскими инвесторами. Соответствующие рейтинги были отозваны еще 9 ноября, однако обнародование решения произошло лишь сегодня.