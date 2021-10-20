Финансист объяснил множество счетов, обнаруженных у бывших сотрудников ФСБ

Большое количество банковских счетов у высокопоставленных чиновников и силовиков не является причиной для уголовного дела. Основанием для возможных проверок со стороны регуляторов служит только подозрение в махинациях с государственными средствами. Об этом заявил Lenta.ru профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков, комментируя инцидент с бывшим сотрудником ФСБ России Михаилом Кулюкиным, у которого обнаружили около 400 счетов в разных банках.

Юденков подчеркнул , что заведение счетов высокопоставленным чиновником или должностным лицом при исполнении само по себе не преследуется законом: работник ФСБ, намеревающийся открыть счёт в зарубежном банке, обязан уведомить об этом Федеральную налоговую службу и назвать сумму, положенную в заграничную ячейку. Кроме того, иногда множество счетов открывается специально, чтобы работник ФСБ мог снять или положить деньги на счёт, которым раньше не пользовался. Однако служащие ФСБ находятся под особым контролем и открытие счетов вызывает подозрения, если оно не было связано с разведдеятельностью. Это же касается и крупных чиновников, которые могут заводить сколько угодно счетов.

Вопросы к ним могут возникнуть в том случае, если на них окажется, скажем, миллион, а чиновник в своей декларации не укажет эти деньги. Вот тогда есть прецедент для проверок. Но это не уголовная ответственность, это повод для служебного разбирательства, — пояснил финансист.

При этом высокопоставленные чиновники не имеют права открывать счета в зарубежных банках, которые могут использовать для уклонения от уплаты налогов или скрытия неофициальных доходов. Тем не менее некоторые из них все же прибегают к этой мере, несмотря на сравнительную прозрачность финансовой сферы.

Ранее сообщалось, что у бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина и его жены Татьяны, которая также работала в ведомстве, нашли 385 счетов за рубежом и в России. Также в ходе проверок было установлено, что с 2012 по 2013 год Кулюкин потратил часть средств на покупку двух квартир и нежилого помещения, стоимость которых превышает совокупный доход супругов за восемь лет службы. Поводом для прокурорской проверки стала информация из уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания, которые поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ.