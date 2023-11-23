Финансист объяснил, как правильно общаться с коллекторами Финансист Пономарев посоветовал не прятаться от кредиторов

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В случае просрочки по кредиту не следует прятаться от кредиторов, посоветовал финансовый эксперт Андрей Пономарев. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что проблема не решится сама собой, а коллекторы через некоторое время смогут обратиться к судебным приставам, когда сумма долга вырастет за счет штрафов.

Первый совет — не надо прятаться от кредитора, потому что проблема сама собой не решится, а сумма долга вместе со штрафами и пенями будет только нарастать. В конце концов дело дойдет до суда, и долг все равно взыщут. Гораздо проще решить проблему на ранних стадиях просрочки, — пояснил эксперт.

Финансист отметил, что при общении с коллекторами важно не воспринимать их как врагов, но при этом четко контролировать все сказанное. Стоит поинтересоваться о возможностях реструктуризации долга. Кроме того, нельзя переходить на личности: в случае оскорблений коллектор может обратиться в правоохранительные органы. Также важно убедиться, что звонит именно представитель банка или коллекторской организации, а не мошенник. Звонящий должен представиться и назвать место, где он работает. Пономарев отметил, что коллектор может уточнить кодовое слово или дату рождения, но он никогда не будет интересоваться паспортными данными или ПИН-кодами банковских карт.

Не стоит натравливать на специалистов по взысканию так называемых юристов-раздолжителей, которые обещают избавить от всех долгов. Оспорить реально существующий долг такие «защитники» не смогут, а только возьмут деньги за свои услуги, — заключил эксперт.

Экономист Юлия Питка ранее рассказала, что некоторые россияне воспринимают кредит не как долг, а как легкие деньги, эта ошибка часто мешает выбраться из долговой ямы. По ее словам, люди, которые часто берут рассрочки и обращаются в кредитно-финансовые организации, не умеют копить.